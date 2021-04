Dottoressa aggredita | Cassazione conferma condanna autore

(Di mercoledì 14 aprile 2021) La Corte diha definitivamenteto a sette anni Luigi Amoruso per il tentato omicidio di un medico avvenuto a Crotone il 4 dicembre del 2018. Erano passate da poco le ore 14 del 4 ...

La Calindro era difesa dall'avvocato Francesco Verri ma si erano costituiti parte civile anche Mustafa El Auoudi con l'avvocato Luigi Colacino e l'Ordine dei Medici di Crotone con l'... La Corte di Cassazione ha definitivamente condannato a sette anni Luigi Amoruso per il tentato omicidio di un medico avvenuto a Crotone il 4 dicembre del 2018. (ANSA)