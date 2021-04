Dopo le affermazioni della scrittrice sulle divise la figlia del generale replica con una lettera (Di mercoledì 14 aprile 2021) Rita Dalla Chiesa contro Michela Murgia: ecco chi è il generale Figliuolo e chi sono gli uomini e le donne che indossano la divisa "che Lei teme" Rita Dalla Chiesa al vetriolo contro Michela Murgia: “Non ha mai incontrato un militare” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 14 aprile 2021) Rita Dalla Chiesa contro Michela Murgia: ecco chi è ilFigliuolo e chi sono gli uomini e le donne che indossano la divisa "che Lei teme" Rita Dalla Chiesa al vetriolo contro Michela Murgia: “Non ha mai incontrato un militare” su Notizie.it.

Advertising

petergomezblog : “Erdogan dittatore”, la Turchia convoca l’ambasciatore italiano dopo le parole di Mario Draghi: “Affermazioni senza… - ciropellegrino : In #Campania stanno stringendo accordi con Federalberghi per vaccinare operatori turistici. Chissà se qualcuno di… - tsken_ : @Lillylabionda .. la stima si costruisce giorno dopo giorno, con i fatti.. e non con miliardi di affermazioni, conc… - assurdistan : @LuxorSabatini @capriglia1 @Turi_000 @MauroV1968 @alevarone @Donato_pg @CarloCiuffoni @RobertoBurioni @ScaltritiLab… - papel61 : RT @santillana63: @spighissimo @Majden3 io direi di più (tra l'altro dopo le affermazioni di ferramonti è anche piu' chiaro) ..sono le lobb… -