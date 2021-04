Dopo la perquisizione, il gesto estremo che sconvolge Roma: dirigente Miur si lancia dal balcone (Di mercoledì 14 aprile 2021) Giovanna Boda, 47 anni, capo del dipartimento per le Risorse umane, finanziarie e strumentali del ministero dell'Istruzione, è ricoverata in gravissime condizioni al Policlinico Gemelli Dopo essersi lanciata dal secondo piano di un palazzo a Roma. La donna è indagata per corruzione, in concorso con altre persone, nell'ambito di un'inchiesta della procura di Roma relativa a presunte tangenti per affidamenti di appalti da parte del ministero. Giovanna Boda proprio ieri aveva subito una perquisizione. La Boda è dirigente di prima fascia e capo del Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali. La dirigente del Miur sovrintende la reggenza dell'Ufficio scolastico regionale in Calabria, ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 14 aprile 2021) Giovanna Boda, 47 anni, capo del dipartimento per le Risorse umane, finanziarie e strumentali del ministero dell'Istruzione, è ricoverata in gravissime condizioni al Policlinico Gemelliessersita dal secondo piano di un palazzo a. La donna è indagata per corruzione, in concorso con altre persone, nell'ambito di un'inchiesta della procura direlativa a presunte tangenti per affidamenti di appalti da parte del ministero. Giovanna Boda proprio ieri aveva subito una. La Boda èdi prima fascia e capo del Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali. Ladelsovrintende la reggenza dell'Ufficio scolastico regionale in Calabria, ...

