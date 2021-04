Donne vittime di violenza, Fondazione Vodafone Italia sostiene il Progetto Mimosa (Di mercoledì 14 aprile 2021) (Teleborsa) – Con il perdurare dell’emergenza legata alla pandemia, è diventato ancora più complicato per le Donne vittime di violenza domestica riuscire a chiedere aiuto. Per tale ragione l’Associazione Farmaciste Insieme ha rinnovato il Progetto Mimosa – campagna antiviolenza avviata nel 2014 con il patrocinio di Federfarma, Federazione Ordini Farmacisti Italiani, Fenagifar, Rete Vision e Ministero della Salute – che quest’anno vede il sostegno della Fondazione Vodafone Italia e si arricchisce dell’app Bright Sky, strumento tecnologico per aiutare le Donne in sicurezza e discrezione. La scelta di coinvolgere le farmacie nasce dalla consapevolezza che esse, grazie alla capillarità diffusa sul ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 14 aprile 2021) (Teleborsa) – Con il perdurare dell’emergenza legata alla pandemia, è diventato ancora più complicato per ledidomestica riuscire a chiedere aiuto. Per tale ragione l’Associazione Farmaciste Insieme ha rinnovato il– campagna antiavviata nel 2014 con il patrocinio di Federfarma, Federazione Ordini Farmacistini, Fenagifar, Rete Vision e Ministero della Salute – che quest’anno vede il sostegno dellae si arricchisce dell’app Bright Sky, strumento tecnologico per aiutare lein sicurezza e discrezione. La scelta di coinvolgere le farmacie nasce dalla consapevolezza che esse, grazie alla capillarità diffusa sul ...

