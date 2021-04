Donna chiede l’arresto del Principe Harry: “Ha promesso di sposarmi” (Di mercoledì 14 aprile 2021) Una Donna indiana ha lanciato una petizione e presentato una querela ai danni del Principe Harry per non aver rispettato la proposta di matrimonio. Quello attuale è un momento durissimo per il Principe Harry di Windsor. Il reale britannico è da oltre un anno in lotta con la famiglia ed ha ufficialmente deciso di abbandonare L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 14 aprile 2021) Unaindiana ha lanciato una petizione e presentato una querela ai danni delper non aver rispettato la proposta di matrimonio. Quello attuale è un momento durissimo per ildi Windsor. Il reale britannico è da oltre un anno in lotta con la famiglia ed ha ufficialmente deciso di abbandonare L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

_ItsFran_15 : RT @Iledicarta: Francesco sta crescendo in una famiglia allargata con due uomini e una donna e ancora qui nel 2021 la gente si chiede come… - itsmc17 : RT @Iledicarta: Francesco sta crescendo in una famiglia allargata con due uomini e una donna e ancora qui nel 2021 la gente si chiede come… - 93allthislov : RT @Iledicarta: Francesco sta crescendo in una famiglia allargata con due uomini e una donna e ancora qui nel 2021 la gente si chiede come… - isabellabella29 : RT @Iledicarta: Francesco sta crescendo in una famiglia allargata con due uomini e una donna e ancora qui nel 2021 la gente si chiede come… - betheone_xx : RT @Iledicarta: Francesco sta crescendo in una famiglia allargata con due uomini e una donna e ancora qui nel 2021 la gente si chiede come… -