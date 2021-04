“Donati rischia 8 anni, film su furto a Tamara Ecclestone” (Di mercoledì 14 aprile 2021) Si chiama Alessandro Donati l’italiano di 43 anni noto a Londra per essere l’autore di alcuni dei furti nelle case più ricche della capitale, compreso quello ai danni di Tamara Ecclestone. Su di lui, la Bbc girerà un film documentario. “Ha ammesso le sue responsabilità per due furti, ma lo ha fatto quando l’accusa ha derubricato il capo di imputazione riconoscendolo come semplice partecipe invece che di promotore”, spiega all’Adnkronos Angelo Pariani, il difensore di Donati. Il ladro dei vip, milanese di nascita, davanti all’Isleworth Crown Court ha ammesso di avere derubato valori, gioielli e denaro per un totale di “circa 25 milioni di euro”, dalle abitazioni di Tamara Ecclestone, figlia dell’ex patron miliardario della Formula uno ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 14 aprile 2021) Si chiama Alessandrol’italiano di 43noto a Londra per essere l’autore di alcuni dei furti nelle case più ricche della capitale, compreso quello ai ddi. Su di lui, la Bbc girerà undocumentario. “Ha ammesso le sue responsabilità per due furti, ma lo ha fatto quando l’accusa ha derubricato il capo di imputazione riconoscendolo come semplice partecipe invece che di promotore”, spiega all’Adnkronos Angelo Pariani, il difensore di. Il ladro dei vip, milanese di nascita, davanti all’Isleworth Crown Court ha ammesso di avere derubato valori, gioielli e denaro per un totale di “circa 25 milioni di euro”, dalle abitazioni di, figlia dell’ex patron miliardario della Formula uno ...

