Donald Trump ha uno Studio Ovale come quello della Casa Bianca (Di mercoledì 14 aprile 2021) Dopo aver perso le elezioni contro Joe Biden, Donald Trump evidentemente non si è ancora rassegnato, tanto che nella casa di Mar-à-lago, dove si è ritirato appena terminato il suo mandato, ha persino ricreato un ufficio identico allo Studio Ovale: lo studio presidenziale all'interno della Casa Bianca, nonché il centro del potere degli Stati Uniti d'America. Il tycoon lo ha mostrato su Twitter, dove il suo profilo è ancora inattivo dopo essere stato bannato, sfruttando l'account di Stephen Miller, uno dei suoi più stretti collaboratori, consigliere quando era presidente, e ancora oggi considerato un ispiratore della sua politica di ultradestra. Just had a terrific meeting with President Trump! pic.twitter.com/jGyAnURAky

