Don Riccardo, il prete innamorato lascia il sacerdozio: “Ho provato un senso di libertà e onestà, voglio vivermi questa storia” (Di mercoledì 14 aprile 2021) “Quando domenica è stato dato l’annuncio della mia decisione ho provato un senso di libertà, onestà e chiarezza“. A parlare è l’ormai ex parroco dell’Unità pastorale di San Felice di Massa Martana, don Riccardo Ceccobelli, che ha deciso di lasciare il sacerdozio per amore. Parla da dentro il garage della casa dei suoi genitori, a Pantalla, una frazione di Todi. Don Riccardo Ceccobelli – che ha avviato le pratiche per la sua dimissione dallo stato clericale – ribadisce di “voler vivere l’amore” con questa donna che dice di conoscere da almeno quattro anni, sottolineando che “la promessa fatta al vescovo di essere prete fino alla fine non è mai venuta meno” e di non avere mai trasgredito gli obblighi previsti dal suo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 aprile 2021) “Quando domenica è stato dato l’annuncio della mia decisione houndie chiarezza“. A parlare è l’ormai ex parroco dell’Unità pastorale di San Felice di Massa Martana, donCeccobelli, che ha deciso dire ilper amore. Parla da dentro il garage della casa dei suoi genitori, a Pantalla, una frazione di Todi. DonCeccobelli – che ha avviato le pratiche per la sua dimissione dallo stato clericale – ribadisce di “voler vivere l’amore” condonna che dice di conoscere da almeno quattro anni, sottolineando che “la promessa fatta al vescovo di esserefino alla fine non è mai venuta meno” e di non avere mai trasgredito gli obblighi previsti dal suo ...

