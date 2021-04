Don Riccardo, il parroco che ha lasciato la tonaca per amore: 'Così mi sono innamorato' (Di mercoledì 14 aprile 2021) Dopo l'annuncio ai fedeli, Riccardo Ceccobelli è tornato a casa dei genitori e ha raccontato come è arrivato a prendere una decisione non facile ma coerente con i suoi sentimenti e la sua esperienza, ... Leggi su today (Di mercoledì 14 aprile 2021) Dopo l'annuncio ai fedeli,Ceccobelli è tornato a casa dei genitori e ha raccontato come è arrivato a prendere una decisione non facile ma coerente con i suoi sentimenti e la sua esperienza, ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Lascia il sacerdozio per amore, don Riccardo Ceccobelli confessa: 'Provo un senso di libertà'… - VanityFairIt : Per 12 anni ha fatto il prete, ora lascia la tonaca e il celibato. Don Riccardo ha raccontato la sua storia… - rico6868 : @opificioprugna @FranTzVillari Oh no, la mia guida, il mio guru, il mio ment... Aspè, chicazzè don riccardo? - infoitinterno : Don Riccardo: 'Per Laura lascio la tonaca: con lei ancora neanche un'uscita da fidanzati' - statodelsud : Don Riccardo Ceccobelli lascia il sacerdozio per amore: “Provo senso di onestà” -