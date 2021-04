Don Riccardo: «Ho smesso di fare il prete per amore e onestà» (Di mercoledì 14 aprile 2021) Don Riccardo Ceccobelli, 42 anni, ha celebrato la sua ultima messa domenica 11 aprile. Ha detto dall’altare che non farà più il prete. Non lo farà più per amore di una donna, Laura. Ha chiesto al vescovo della diocesi di Orvieto-Todi, Gualtiero Sigismondi, la dispensa dall’obbligo del celibato e la dimissione allo stato laicale. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 14 aprile 2021) Don Riccardo Ceccobelli, 42 anni, ha celebrato la sua ultima messa domenica 11 aprile. Ha detto dall’altare che non farà più il prete. Non lo farà più per amore di una donna, Laura. Ha chiesto al vescovo della diocesi di Orvieto-Todi, Gualtiero Sigismondi, la dispensa dall’obbligo del celibato e la dimissione allo stato laicale.

Advertising

Corriere : Don Riccardo lascia il sacerdozio per amore: «Piango ma Laura è un dono, per lei rinunc... - fanpage : Don Riccardo racconta la sua drastica decisione:'Provo un senso di libertà, Laura è un dono ma dentro di me resterò… - MediasetTgcom24 : Lascia il sacerdozio per amore, don Riccardo Ceccobelli confessa: 'Provo un senso di libertà'… - EEvienia : RT @cresce_m: 'Quando domenica è stato dato l'annuncio della mia decisione ho provato un senso di libertà, onestà e chiarezza': a parlare è… - Spessofia : RT @cresce_m: 'Quando domenica è stato dato l'annuncio della mia decisione ho provato un senso di libertà, onestà e chiarezza': a parlare è… -