Advertising

LorenzoPuliga : RT @comunedisassari: ?? Borsa di studio nazionale, pubblicato il bando ?? Le domande dovranno essere presentate entro il 30 aprile ?? https:… - comunedisassari : ?? Borsa di studio nazionale, pubblicato il bando ?? Le domande dovranno essere presentate entro il 30 aprile ??… - Damiano__89 : RT @orizzontescuola: Graduatorie ATA terza fascia, ci sarà proroga domande? Nessun avviso dal Ministero - CGILModena : ?? 3^ FASCIA ATA [22/3 - 22/4] Flc e Cgil Modena ti aiutano nella compilazione delle domande ? cos'è? La nostra guid… - infoitinterno : Domande graduatorie personale Ata 2021 terza fascia. GUIDA per Istanze online -

Ultime Notizie dalla rete : Domande graduatorie

Leper l'inserimento o l'aggiornamento delledi circolo e d'istituto della terza fascia del personale Ata, potranno essere inoltrate telematicamente entro le ore 23:59 del giorno 22 ...Il 12 aprile è scaduto il termine per la presentazione delleper i presidenti di commissione degli Esami di Stato di II grado. L'Ufficio scolastico di ... compresi indi merito nei ...La prima graduatoria definitiva verrà pubblicata il 4 maggio ... Inoltre, per consentire a chi non ha presentato la domanda nei termini del primo avviso, sono stati previsti ulteriori avvisi, elencati ...Al via le procedure di iscrizione agli asili nido comunali per l’anno educativo 20212022. Le domande di ammissione dovranno essere redatte tramite procedura on line seguendo le indicazioni consultabil ...