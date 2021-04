Dodi Battaglia, chi sono i quattro figli avuti da tre donne diverse (Di mercoledì 14 aprile 2021) Dodi Battaglia, storico chitarrista dei Pooh che stasera vedremo tra gli ospiti di “Name That Tune” ha ben quattro figli avuti da tre donne diverse. Nella seconda puntata dello show condotto da Enrico Papi in onda dalle 21:30 su Tv8, il musicista farà parte del team “uomini” insieme a Bugo e Jake La Furia. L’artista è stato sposato negli anni ’70 con Louise Van Buren, incontrata al Vum Vum di Roma. Dalla loro unione, nel 1975 nasce Sarah Elisabeth e due anni dopo arriva Serena Grace. La primogenita di Battaglia ha avviato una carriera da diplomatica, mentre Serena è una designer di moda. Il matrimonio con la discendente di Martin Van Buren termina nei primi anni Ottanta, quando Dodi ritrova l’amore al fianco di Loretta ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 14 aprile 2021), storico chitarrista dei Pooh che stasera vedremo tra gli ospiti di “Name That Tune” ha benda tre. Nella seconda puntata dello show condotto da Enrico Papi in onda dalle 21:30 su Tv8, il musicista farà parte del team “uomini” insieme a Bugo e Jake La Furia. L’artista è stato sposato negli anni ’70 con Louise Van Buren, incontrata al Vum Vum di Roma. Dalla loro unione, nel 1975 nasce Sarah Elisabeth e due anni dopo arriva Serena Grace. La primogenita diha avviato una carriera da diplomatica, mentre Serena è una designer di moda. Il matrimonio con la discendente di Martin Van Buren termina nei primi anni Ottanta, quandoritrova l’amore al fianco di Loretta ...

