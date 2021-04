Dl Sostegni, conferenza stampa di FdI alla Fondazione AN (Segui la diretta) (Di mercoledì 14 aprile 2021) Come si sa, le ricette “economiche” del premier Mario Draghi hanno trovato la ferma critica di Fratelli d’Italia, unica forza di opposizione seria e costruttiva. I denari stanziati per le categorie messe in ginocchio sono insufficienti. La rabbia e la frustrazione arrivano quando le risorse vengono stanziate in settori improduttivi. Giorgia Meloni si era spesa affinché i miliardi del cashback fossero devoluti alle imprese in difficoltà. La proposta non è passata, le forze di governo hanno deciso diversamente. FdI va avanti comunque con le sue proposte. Questa la diretta del convegno. L'articolo Secolo d'Italia. Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 14 aprile 2021) Come si sa, le ricette “economiche” del premier Mario Draghi hanno trovato la ferma critica di Fratelli d’Italia, unica forza di opposizione seria e costruttiva. I denari stanziati per le categorie messe in ginocchio sono insufficienti. La rabbia e la frustrazione arrivano quando le risorse vengono stanziate in settori improduttivi. Giorgia Meloni si era spesa affinché i miliardi del cashback fossero devoluti alle imprese in difficoltà. La proposta non è passata, le forze di governo hanno deciso diversamente. FdI va avanti comunque con le sue proposte. Questa ladel convegno. L'articolo Secolo d'Italia.

Advertising

GiorgiaMeloni : Conferenza stampa di @FratellidItalia sui nostri emendamenti al Dl Sostegni. Seguiteci in diretta - SecolodItalia1 : Dl Sostegni, conferenza stampa di FdI alla Fondazione AN (Segui la diretta) - MarzioMorandi : @MT_Meli_ Si assieme a tutti quelli per i quali vi siete scatenati. Cosa hanno fatto di diverso da Conte? Qualche n… - fnpCislIS : RT @FnpCisl: Un confronto proficuo sui temi della #nonautosufficienza per individuare un percorso che porti alla proposta di una legge quad… - BarberisBruna : RT @FnpCisl: Un confronto proficuo sui temi della #nonautosufficienza per individuare un percorso che porti alla proposta di una legge quad… -