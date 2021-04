Divorzio Pitt – Jolie | Jennifer Aniston sosterrà l’ex marito?

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Secondo il Daily Mirror l’attore avrebbe chiesto aiuto alla ex moglie Da ormai settimane si parla deltra Angelinae Brad: i due attori non si sono lasciati bene tal punto che ora in tribunale si sta svolgendo la causa per ile per l’affidamento dei figli. Nella spinosa questione tra i due sarebbe stata coinvolta anchemoglie dell’attore,. Secondo il Daily Mirror la star di “Friends” sarebbe stata chiamata in causa per aiutare Brad. L’attore infatti è stato chiamato a difendersi dalle accuse di presunta violenza domestica. Secondo il Mirroravrebbe chiesto alla(con cui è rimasto in ottimi rapporti) di intervenire in sua difesa visto che la ...