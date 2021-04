Dirigente del Miur tenta il suicidio. La donna è indagata per corruzione (Di mercoledì 14 aprile 2021) Una Dirigente del Miur ha tentato il suicidio dopo una perquisizione della Guardia di Finanza. ROMA – Una Dirigente del Miur ha tentato il suicidio dopo la perquisizione della Guardia di Finanza. Come riportato da Leggo, la donna si è gettata dal secondo piano di un appartamento al termine degli accertamenti delle Fiamme Gialle. Il fascicolo, secondo le ultime indiscrezioni, è stato aperto per corruzione. Le condizioni della donna sono gravissime e i medici non hanno ancora sciolto la prognosi. La Dirigente è stata ricoverata al Gemelli di Roma con fratture multiple. La perquisizione Il tentato suicidio, secondo le ultime indiscrezioni, ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 14 aprile 2021) Unadelhato ildopo una perquisizione della Guardia di Finanza. ROMA – Unadelhato ildopo la perquisizione della Guardia di Finanza. Come riportato da Leggo, lasi è gettata dal secondo piano di un appartamento al termine degli accertamenti delle Fiamme Gialle. Il fascicolo, secondo le ultime indiscrezioni, è stato aperto per. Le condizioni dellasono gravissime e i medici non hanno ancora sciolto la prognosi. Laè stata ricoverata al Gemelli di Roma con fratture multiple. La perquisizione Ilto, secondo le ultime indiscrezioni, ...

marattin : Spesso siamo considerati rompiscatole. Magari solo perché non ci rassegniamo all’idea che, soprattutto in certe par… - Agenzia_Ansa : Sono stati arrestati il sindaco e la dirigente dell'ufficio tecnico del Comune di Opera (Milano), oltre a tre impre… - Patty66509580 : Si getta dalla finestra dello studio del suo avvocato: dirigente del Miur in gravissime condizioni. Era indagata pe… - franz999999999 : @04Carmen20 No è la realtà..... Prova a informarti su come avviene la progressione di carriera o nel caso di interp… - occhio_notizie : Giovanna Boda, dirigente del Miur, si è gettata dalla finestra del secondo piano di un appartamento -

