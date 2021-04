Diffidati Borussia Dortmund-Manchester City | i giocatori a rischio squalifica in vista delle semifinali di Champions League

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Sono due per squadra iprima del calcio d’inizio di, sfida valida per il ritorno dei quarti di finale di. Ain, dopo il 2-1 dell’andata che al momento vede favoriti i cizitens, troviamo tra le fila dei tedeschi Emre Can e Haaland, tra gli inglesi Fernandinho e Cancelo. Dovranno stare tutti quanti attenti a evitare un’ammonizione. SportFace.

Sono due per squadra i diffidati prima del calcio d’inizio di Borussia Dortmund-Manchester City, sfida valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions League. A rischio squalifica in vista ...Il Borussia per qualificarsi alla semifinale deve quindi vincere ... Guardiola potrebbe rilanciare Gabriel Jesus al centro dell'attacco e risparmiare il diffidato Cancelo, al suo posto pronto ...