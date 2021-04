"Dietro al carro funebre di Lady Diana...". Principe Filippo, dopo la sua morte la più impensabili delle scoperte (Di mercoledì 14 aprile 2021) Tanti gli aneddoti sul Principe Filippo di Edimburgo emersi dopo la morte. Uno tra tutti, sconosciuto ai più, coinvolge sia William che Harry. Stando a quanto rivelato dalla giornalista Tina Brown, il nonno nonché marito della Regina Elisabetta, è stato molto più importante di Carlo per i nipoti nel superare la scomparsa della madre Diana. In particolare, durante i suoi funerali, il Principe Filippo ha aiutato William in un momento di grande difficoltà: il duca di Cambridge non voleva partecipare al corteo funebre, tanto da chiedere al nonno: "Se cammino Dietro al carro funebre, tu sarai con me?". E così è stato. Messa da parte la burbera tenerezza, il Principe è rimasto accanto ai ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 14 aprile 2021) Tanti gli aneddoti suldi Edimburgo emersila. Uno tra tutti, sconosciuto ai più, coinvolge sia William che Harry. Stando a quanto rivelato dalla giornalista Tina Brown, il nonno nonché marito della Regina Elisabetta, è stato molto più importante di Carlo per i nipoti nel superare la scomparsa della madre. In particolare, durante i suoi funerali, ilha aiutato William in un momento di grande difficoltà: il duca di Cambridge non voleva partecipare al corteo, tanto da chiedere al nonno: "Se camminoal, tu sarai con me?". E così è stato. Messa da parte la burbera tenerezza, ilè rimasto accanto ai ...

