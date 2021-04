Di Maio “L’1 maggio inizia il ritiro dall’Afghanistan” (Di mercoledì 14 aprile 2021) “Con il cambio di passo deciso oggi dalla Nato i soldati italiani e gli alleati lasciano l’Afghanistan. Si inizierà il primo maggio ed entro settembre vedremo il ritiro totale del contingente”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, a margine del vertice Nato a Bruxelles. sat/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 14 aprile 2021) “Con il cambio di passo deciso oggi dalla Nato i soldati italiani e gli alleati lasciano l’Afghanistan. Si inizierà il primoed entro settembre vedremo iltotale del contingente”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di, a margine del vertice Nato a Bruxelles. sat/red su Il Corriere della Città.

