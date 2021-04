Denise Pipitone, parla il fotografo dello scatto: “Non è Denise, la foto è del 2012” (Di mercoledì 14 aprile 2021) Caso Denise Pipitone, dopo la comparsa della foto, a parlare a Mattino Cinque è l’autore: “Non è Denise”. Questa mattina è andata in onda una nuova puntata della trasmissione Mattino Cinque; sono molte le questioni che ogni giorno, vanno in onda grazie a questo programma di informazione. Ma l’attenzione è caduta sul caso Denise Pipitone. L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di mercoledì 14 aprile 2021) Caso, dopo la comparsa della, are a Mattino Cinque è l’autore: “Non è”. Questa mattina è andata in onda una nuova puntata della trasmissione Mattino Cinque; sono molte le questioni che ogni giorno, vanno in onda grazie a questo programma di informazione. Ma l’attenzione è caduta sul caso. L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

fede_panicucci : Non smettiamo di cercare Denise Pipitone. Condividi anche tu! @MissingDeniseMp - trash_italiano : Purtroppo ora si ha la conferma: Olesya Rostova non è Denise Pipitone. - stanzaselvaggia : Ho pensato alla mamma di Denise Pipitone e mi è venuto in mente Changeling, il film in cui il sistema deve per forz… - Marianna_Bestia : RT @maryfalco71: ?? #LiberateDENISE !!! ?? VOGLIAMO GIUSTIZIA E VERITÀ PER DENISE PIPITONE! CHI SA PARLI! #DenisePipitone #facciamorete #Ce… - Frances55085695 : RT @DAMNSKIPPY20: MADONNA SE MANDANO A FINE SERATA IL SERVIZIO SU DENISE PIPITONE....... #chilhavisto -