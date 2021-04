DEF, nuovo scostamento bilancio e fondo pluriennale: il piano del Governo (Di mercoledì 14 aprile 2021) Ore frenetiche a Palazzo Chigi e Ministero dell’Economia che lavorano di concerto su numeri e scadenze. Il Documento di Economia e Finanza (DEF) sbarca in CdM con una previsione di scostamento ulteriore per quest’anno di 40 miliardi. Il nuovo giro di deficit servirà a finanziare il decreto “sostegni bis”, che sarà intitolato alle imprese. Obiettivo dichiarato è rafforzare le misure di sostegno ad un’economia sempre più fiaccata dalle misure restrittive anti Covid con tante categorie tornate ad alzare la voce negli ultimi giorni chiedendo al Governo un programma chiaro di riaperture. Ancora aperta, invece, la partita per le risorse da destinare al fondo per i progetti che non saranno inclusi nel Recovery Plan ( eccedenti, dunque, rispetto ai 191, 6 miliardi in arrivo dall’Unione europea) che dovrebbe comunque ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 14 aprile 2021) Ore frenetiche a Palazzo Chigi e Ministero dell’Economia che lavorano di concerto su numeri e scadenze. Il Documento di Economia e Finanza (DEF) sbarca in CdM con una previsione diulteriore per quest’anno di 40 miliardi. Ilgiro di deficit servirà a finanziare il decreto “sostegni bis”, che sarà intitolato alle imprese. Obiettivo dichiarato è rafforzare le misure di sostegno ad un’economia sempre più fiaccata dalle misure restrittive anti Covid con tante categorie tornate ad alzare la voce negli ultimi giorni chiedendo alun programma chiaro di riaperture. Ancora aperta, invece, la partita per le risorse da destinare alper i progetti che non saranno inclusi nel Recovery Plan ( eccedenti, dunque, rispetto ai 191, 6 miliardi in arrivo dall’Unione europea) che dovrebbe comunque ...

