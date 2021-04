De Laurentiis attacca: «Senza stadi aperti vi denuncio tutti» (Di mercoledì 14 aprile 2021) Clima teso in occasione dell’assemblea della Lega Serie A. Come riporta il Corriere della Sera, Aurelio De Laurentiis si è scagliato contro la dirigenza della lega, sia sul tema del VAR che sul tema degli stadi aperti. Sul fronte VAR, il patron azzurro ha accusato la FIGC di essere diretta da incompetenti e incapaci, scatenando L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 14 aprile 2021) Clima teso in occasione dell’assemblea della Lega Serie A. Come riporta il Corriere della Sera, Aurelio Desi è scagliato contro la dirigenza della lega, sia sul tema del VAR che sul tema degli. Sul fronte VAR, il patron azzurro ha accusato la FIGC di essere diretta da incompetenti e incapaci, scatenando L'articolo

Advertising

Dottor1899ACM : RT @CalcioFinanza: #DeLaurentiis attacca: «Senza stadi aperti non faccio iniziare il campionato e vi denuncio tutti» - CalcioFinanza : #DeLaurentiis attacca: «Senza stadi aperti non faccio iniziare il campionato e vi denuncio tutti»… - infoitsport : Incompetenti e incapaci, De Laurentiis attacca la FIGC in commissione VAR: la replica di Gravina - CalcioNapoli24 : - infoitsport : Causio esalta Gattuso e attacca De Laurentiis: 'Ottimo lavoro a Napoli senza l'aiuto del club' -

Ultime Notizie dalla rete : Laurentiis attacca Cassano duro su De Laurentiis: 'Ha rotto il c...o a Gattuso' (VIDEO) L'ex calciatore di Roma e Real Madrid ha voluto difendere Gattuso , giudicando il suo operato al Napoli nonostante l'insidia De Laurentiis : Vieri attacca De Laurentiis: 'Lui fa disastri incredibili ...

Vieri attacca ADL: 'E' lui il problema del Napoli, Gattuso è a - 4 dal Milan eppure lo vogliono cacciare...' Pensate voi questo presidente che disastri che fa (riferendosi ad Aurelio De Laurentiis, ndr.), fa solo disastri incredibili, il vero problema del Napoli è lui . Appena sono rientrati tutti i ...

Napoli, ira De Laurentiis sui diritti tv: 'Se non riportiamo la gente allo stadio blocco il campionato e vi denuncio tutti' Aurelio De Laurentiis che ha puntato il dito prima di tutto sulla FIGC. ATTACCO E RISPOSTA - Il patron azzurro, secondo il Corriere della Sera, lunedì in commissione Var aveva accusato la Figc di ...

Vieri attacco frontale a De Laurentiis: “Cosa mi tocca sentire, assurdo” Christian Vieri su Twitch a Bobo Tv parla di Aurelio De Laurentiis presidente del Napoli: "E' lui il problema e non Gattuso" ...

L'ex calciatore di Roma e Real Madrid ha voluto difendere Gattuso , giudicando il suo operato al Napoli nonostante l'insidia De: VieriDe: 'Lui fa disastri incredibili ...Pensate voi questo presidente che disastri che fa (riferendosi ad Aurelio De, ndr.), fa solo disastri incredibili, il vero problema del Napoli è lui . Appena sono rientrati tutti i ...Aurelio De Laurentiis che ha puntato il dito prima di tutto sulla FIGC. ATTACCO E RISPOSTA - Il patron azzurro, secondo il Corriere della Sera, lunedì in commissione Var aveva accusato la Figc di ...Christian Vieri su Twitch a Bobo Tv parla di Aurelio De Laurentiis presidente del Napoli: "E' lui il problema e non Gattuso" ...