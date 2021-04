Days Gone: come sbloccare il finale segreto (Di mercoledì 14 aprile 2021) Days Gone, l’action-adventure open world pubblicato ormai 2 anni fa, è stato messo come offerta del mese su PS Plus: ecco quindi da parte nostra una guida al finale segreto del gioco Sviluppato da Sony Bend Studios e pubblicato ormai due anni fa come gioco di punta del parco titoli in esclusiva Sony, Days Gone è stato recepito in maniera alquanto particolare. Sotto la superficie di un classico action-adventure open world infatti, si potevano trovare meccaniche particolari, che cercavano di rendere l’esperienza di gioco più immersiva possibile, come Sony ci ha ormai abituato con i propri titoli first-party. Proprio per queste sue peculiarità, oltre al fatto che era una IP totalmente nuova, il titolo è stato oggetto di un’accoglienza ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 14 aprile 2021), l’action-adventure open world pubblicato ormai 2 anni fa, è stato messoofferta del mese su PS Plus: ecco quindi da parte nostra una guida aldel gioco Sviluppato da Sony Bend Studios e pubblicato ormai due anni fagioco di punta del parco titoli in esclusiva Sony,è stato recepito in maniera alquanto particolare. Sotto la superficie di un classico action-adventure open world infatti, si potevano trovare meccaniche particolari, che cercavano di rendere l’esperienza di gioco più immersiva possibile,Sony ci ha ormai abituato con i propri titoli first-party. Proprio per queste sue peculiarità, oltre al fatto che era una IP totalmente nuova, il titolo è stato oggetto di un’accoglienza ...

Advertising

AleDiogua : Buon mercoledì con Non Serve a Niente. Si parla dello spostamento di Deathloop, della difficoltà dinamica di EA,… - SaponaroMatteo : @domenicopanacea @simoneapredda Sono solo voci di corridoio...anche perchè altrimenti avremmo gia dovuto pagare le… - domenicopanacea : @simoneapredda @SaponaroMatteo Anche God of War, Infamous Second Son, Days Gone, Ratchet and Clank sono nati su PS4… - tuttoteKit : Days Gone: come trovare tutte le orde #DaysGone #PS4 #PS5 #SIEBendStudio #Sony #tuttotek - tuttoteKit : Days Gone: come riparare la moto #DaysGone #PC #PS4 #PS5 #SonyBend #tuttotek -

Ultime Notizie dalla rete : Days Gone Days Gone: come trovare tutte le orde I n questa nuova guida dedicata a Days Gone vi indicheremo dove trovare tutte le orde di infetti presenti nel gioco Ormai è passato un bel po' di tempo dal lancio di Days Gone , l'ultima esclusiva sviluppata da Bend Studio di Sony , ...

Days Gone: come salvare D ays Gone, l'action adventure di Sony Bend è tornato in auge negli ultimi tempi, in questa breve guida vi spieghiamo come salvare Days Gone , il titolo action opera dello studio first party di Sony SIE Bend Studio ultimamente è tornato piuttosto in auge dopo l'uscita risalente al 2019 . Come forse saprete già, infatti, una ...

Days Gone 2 non s'ha da fare, la community non approva la scelta di Sony Everyeye Videogiochi Days Gone: come trovare tutte le orde Ormai è passato un bel po’ di tempo dal lancio di Days Gone, l’ultima esclusiva sviluppata da Bend Studio di Sony, ma nonostante ciò ora sembra che il titolo stia tornando alla ribalta. Questo sta ...

Days Gone: come salvare Days Gone, l'action adventure di Sony Bend è tornato in auge negli ultimi tempi, in questa breve guida vi spieghiamo come salvare.

I n questa nuova guida dedicata avi indicheremo dove trovare tutte le orde di infetti presenti nel gioco Ormai è passato un bel po' di tempo dal lancio di, l'ultima esclusiva sviluppata da Bend Studio di Sony , ...D ays, l'action adventure di Sony Bend è tornato in auge negli ultimi tempi, in questa breve guida vi spieghiamo come salvare, il titolo action opera dello studio first party di Sony SIE Bend Studio ultimamente è tornato piuttosto in auge dopo l'uscita risalente al 2019 . Come forse saprete già, infatti, una ...Ormai è passato un bel po’ di tempo dal lancio di Days Gone, l’ultima esclusiva sviluppata da Bend Studio di Sony, ma nonostante ciò ora sembra che il titolo stia tornando alla ribalta. Questo sta ...Days Gone, l'action adventure di Sony Bend è tornato in auge negli ultimi tempi, in questa breve guida vi spieghiamo come salvare.