Dayane Mello e Mario Balotelli: Ritorno di Fiamma! (Di mercoledì 14 aprile 2021) Dayane Mello e Mario Balotelli hanno ripreso la loro relazione. Tra i due ci sarebbe stato un Ritorno di fiamma ed ora sarebbero più innamorati che mai. Ecco le indiscrezioni. Una delle grandi protagoniste del Grande Fratello Vip è stata senza dubbio Dayane Mello. Arrivata al quarto posto nonostante fosse favorita per la vittoria, anche fuori dal programma sta riscuotendo un grande successo. Anche nella vita sentimentale della Mello però ci sarebbero dei cambiamenti in atto. Dayane Mello e Mario Balotelli: l’indiscrezione di Chi! Dayane Mello, nel corso della sua lunga esperienza al Grande Fratello Vip, aveva già confessato di aver avuto una relazione ... Leggi su gossipnews.tv (Di mercoledì 14 aprile 2021)hanno ripreso la loro relazione. Tra i due ci sarebbe stato undi fiamma ed ora sarebbero più innamorati che mai. Ecco le indiscrezioni. Una delle grandi protagoniste del Grande Fratello Vip è stata senza dubbio. Arrivata al quarto posto nonostante fosse favorita per la vittoria, anche fuori dal programma sta riscuotendo un grande successo. Anche nella vita sentimentale dellaperò ci sarebbero dei cambiamenti in atto.: l’indiscrezione di Chi!, nel corso della sua lunga esperienza al Grande Fratello Vip, aveva già confessato di aver avuto una relazione ...

