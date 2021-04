Dayane Mello e Mario Balotelli di nuovo insieme dopo la battutaccia al GF Vip: “Intenzioni serie” (Di mercoledì 14 aprile 2021) Dayane Mello e Mario Balotelli di nuovo insieme. È questo il gossip bomba che impazza in queste ore, con l’ex finalista del Grande Fratello Vip che sarebbe tornata tra le braccia dell’ex, che da sempre ha dichiarato essere uno degli uomini più importanti della sua vita. Il ritorno di fiamma è arrivato nonostante la brutta figura di Mario Balotelli proprio al Grande Fratello Vip, dove ha fatto un’uscita poco cavalleresca proprio nei riguardi di Dayane Mello che, sembra, ha deciso in questo caso di perdonare. Dayane Mello e Mario Balotelli: ritorno di fiamma Gli amori a volte fanno giri immensi e poi ritornano e sembra decisamente questo il ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 14 aprile 2021)di. È questo il gossip bomba che impazza in queste ore, con l’ex finalista del Grande Fratello Vip che sarebbe tornata tra le braccia dell’ex, che da sempre ha dichiarato essere uno degli uomini più importanti della sua vita. Il ritorno di fiamma è arrivato nonostante la brutta figura diproprio al Grande Fratello Vip, dove ha fatto un’uscita poco cavalleresca proprio nei riguardi diche, sembra, ha deciso in questo caso di perdonare.: ritorno di fiamma Gli amori a volte fanno giri immensi e poi ritornano e sembra decisamente questo il ...

giulixx__ : RT @zerostareseren0: in un mondo di Tommaso Zorzi, che prima vi fa i discorsoni e poi sparla quando non siete presenti, siate Dayane Mello… - Prelemi80932702 : RT @zerostareseren0: in un mondo di Tommaso Zorzi, che prima vi fa i discorsoni e poi sparla quando non siete presenti, siate Dayane Mello… - rosmellocrf : RT @antiproiettili: In un mondo pieno di egocentrismo e raccomandazione firmato Tommaso Zorzi, siate quella parte di gratitudine e amore fi… - DulceAl9 : RT @megliolamello: Dayane Cristina Mello, sei un essere speciale e meriti tutta la felicità di questo mondo, di tutto il sistema solare e d… - megliolamello : Dayane Cristina Mello, sei un essere speciale e meriti tutta la felicità di questo mondo, di tutto il sistema solar… -