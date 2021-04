David Beckham sale a bordo di Maserati: il video (Di mercoledì 14 aprile 2021) Non sarà certo la sequela di briefing, meeting e call conference giornaliere a impedire a David Beckham di farsi un giro ad alto tasso di adrenalina sulla Levante Trofeo, il suv ad alte prestazioni di Maserati. Immancabilmente magnetico, nel video che ufficializza il suo ruolo di Global Ambassador del Tridente si lascia trasportare dallo spirito sportivo, classy e accattivante di Maserati. David Beckham, Global Ambassador Maserati David Beckham, Global Ambassador Maserati David Beckham, Global Ambassador Maserati David Beckham, Global Ambassador Maserati Leggi su vanityfair (Di mercoledì 14 aprile 2021) Non sarà certo la sequela di briefing, meeting e call conference giornaliere a impedire a David Beckham di farsi un giro ad alto tasso di adrenalina sulla Levante Trofeo, il suv ad alte prestazioni di Maserati. Immancabilmente magnetico, nel video che ufficializza il suo ruolo di Global Ambassador del Tridente si lascia trasportare dallo spirito sportivo, classy e accattivante di Maserati. David Beckham, Global Ambassador Maserati David Beckham, Global Ambassador Maserati David Beckham, Global Ambassador Maserati David Beckham, Global Ambassador Maserati

