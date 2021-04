Dati Covid, siamo alle comiche. L’Iss ha fornito gli accessi agli “studiosi sbagliati”. Indovinate a chi? (Di mercoledì 14 aprile 2021) Dall’inizio della Pandemia moltissimi dei documenti riportanti i Dati con i quali sono state prese decisioni importanti sono stati secretati. Nonostante queste scelte abbiano tolto o limitato diritti fondamentali, ai cittadini italiani è stato negato anche il diritto alla trasparenza. Moltissime le voci che si sono sollevate durante il corso della pandemia affinché venissero forniti gli atti secretati. Tuttora, a distanza di un anno, questi Dati non sono completamente accessibili a studiosi e ricercatori: “Le procedure di accesso sono tutt’altro che trasparenti e lasciano ampia discrezionalità all’Istituto Superiore di Sanità (Iss)”, si legge tra le righe del quotidiano Domani. Dopo numerose richieste qualcosa si è aperto. Ma i Dati che L’Iss si è prestato a ... Leggi su ilparagone (Di mercoledì 14 aprile 2021) Dall’inizio della Pandemia moltissimi dei documenti riportanti icon i quali sono state prese decisioni importanti sono stati secretati. Nonostante queste scelte abbiano tolto o limitato diritti fondamentali, ai cittadini italiani è stato negato anche il diritto alla trasparenza. Moltissime le voci che si sono sollevate durante il corso della pandemia affinché venissero forniti gli atti secretati. Tuttora, a distanza di un anno, questinon sono completamentebili ae ricercatori: “Le procedure di accesso sono tutt’altro che trasparenti e lasciano ampia discrezionalità all’Istituto Superiore di Sanità (Iss)”, si legge tra le righe del quotidiano Domani. Dopo numerose rieste qualcosa si è aperto. Ma ichesi è prestato a ...

Advertising

RobertoBurioni : Sulla base di questi dati possiamo affermare che Israele, grazie alla vaccinazione a tappeto, oggi è praticamente u… - StefanoFeltri : L'Istituto superiore di sanità ha consegnato i dati Covid agli studiosi sbagliati: quelli dei Lincei non li sanno u… - SkySport : ULTIM'ORA EURO 2020 DOPO OK DEL GOVERNO ARRIVA L'UFFICIALITÀ DALLA UEFA ROMA TRA LE SEDI DELL'EUROPEO CON ALMENO IL… - Blackskorpion4 : RT @albertobisin: Non gliela manda a dire, ?@a_presbitero?. E non poteva farlo meglio. L'Istituto superiore di sanità ha consegnato i dat… - FratellidItalia : RT @PierluigiBiondi: ?? Ecco i dati aggiornati a stanotte. Il numero di persone in sorveglianza attiva, ovvero i contatti stretti di casi c… -

Ultime Notizie dalla rete : Dati Covid Operazione Taiwan. La Cina vuole sedare i capricci dell'isola ribelle ... sono state sospese.' Quella dei semiconduttori - secondo gli ultimi dati forniti da Bloomberg - è ... Nessuno si aspettava un impatto così forte sulle economie mondiali della pandemia da Covid - 19 e, ...

Boom nell'export di gelati, valorizzati latte, zucchero e nocciole del Piemonte ... le esportazioni di gelati dall 'Italia sono aumentate dell'8% nell'anno del Covid per un valore di quasi 236 milioni di euro nel 2020. È quanto emerge da un'analisi dell a Coldiretti su dati Istat ...

Ocse, Franco: congiuntura resta critica con emergenza Covid Milano, 14 apr. (askanews) - La congiuntura economica globale resta "critica", ha avvertito il ministro dell'Economia, Daniele Franco, in qualità ...

Fnomceo incontra Figliuolo: “Apprezzamento per l’ottimo lavoro. Obiettivo 500mila vaccini al giorno. Contributo medici fondamentale” Anelli: “Apprezziamo molto il lavoro che il Commissario Straordinario sta facendo per la realizzazione del piano di vaccinazione”. 14 APR - 500mila vaccinazioni al giorno: è questo l’obiettivo che il ...

... sono state sospese.' Quella dei semiconduttori - secondo gli ultimiforniti da Bloomberg - è ... Nessuno si aspettava un impatto così forte sulle economie mondiali della pandemia da- 19 e, ...... le esportazioni di gelati dall 'Italia sono aumentate dell'8% nell'anno delper un valore di quasi 236 milioni di euro nel 2020. È quanto emerge da un'analisi dell a Coldiretti suIstat ...Milano, 14 apr. (askanews) - La congiuntura economica globale resta "critica", ha avvertito il ministro dell'Economia, Daniele Franco, in qualità ...Anelli: “Apprezziamo molto il lavoro che il Commissario Straordinario sta facendo per la realizzazione del piano di vaccinazione”. 14 APR - 500mila vaccinazioni al giorno: è questo l’obiettivo che il ...