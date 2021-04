Dario Franceschini: "Se riaprono gli stadi è anche per concerti" (Di mercoledì 14 aprile 2021) Stesse regole per il calcio e per i concerti. Dario Franceschini prova a stoppare le polemiche sorte da indiscrezioni di stampa sulla differenziazione tra la presenza del pubblico negli eventi sportivi e in quelli culturali. Il Ministero della Cultura precisa che sia nell’audizione di lunedì, sia nelle proposte inviate ieri al Cts, il ministro Franceschini ha chiesto che, nel caso in cui si dovessero autorizzare eventi sportivi con pubblico, le stesse regole dovrebbero riguardare i concerti e gli spettacoli negli stadi o in spazi analoghi. “Se è possibile accedere in uno stadio con 16 mila persone per il calcio deve essere possibile anche per un concerto” aveva detto Enzo Mazza, ceo di Fimi (Federazione dell’industria musicale italiana), ”è una ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 14 aprile 2021) Stesse regole per il calcio e per iprova a stoppare le polemiche sorte da indiscrezioni di stampa sulla differenziazione tra la presenza del pubblico negli eventi sportivi e in quelli culturali. Il Ministero della Cultura precisa che sia nell’audizione di lunedì, sia nelle proposte inviate ieri al Cts, il ministroha chiesto che, nel caso in cui si dovessero autorizzare eventi sportivi con pubblico, le stesse regole dovrebbero riguardare ie gli spettacoli neglio in spazi analoghi. “Se è possibile accedere in unoo con 16 mila persone per il calcio deve essere possibileper un concerto” aveva detto Enzo Mazza, ceo di Fimi (Federazione dell’industria musicale italiana), ”è una ...

