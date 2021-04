Dante è Rock, il concorso della Fondazione Arezzo Wave per aiutare i musicisti (Di mercoledì 14 aprile 2021) In un periodo di fragilità dei lavori dello spettacolo e dei musicisti, la Fondazione Arezzo Wave Italia aiuta le nuove speranze della musica italiana. Per i 700 anni dalla morte di Dante , è ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 14 aprile 2021) In un periodo di fragilità dei lavori dello spettacolo e dei, laItalia aiuta le nuove speranzemusica italiana. Per i 700 anni dalla morte di, è ...

Giovedì 29 aprile in libreria "ROCK ROLL ALL'INFERNO" di Francesco Maria Gallo ... testi dell'opera rock Inferno , i controcanti di Carla Francesca Catanese e Addicted (raccolta di interviste significative e analisi del rapporto tra Dante Alighieri e la musica rock da metà degli ...

