Daniele Belotti: "Arrabbiato per il caos prenotazioni sui vaccini, ma la nostra sanità è eccellente" (Di mercoledì 14 aprile 2021) Daniele Belotti, 53 anni, deputato di Bergamo, è stato recentemente nominato segretario organizzativo della Lega Lombarda. In un momento particolarmente delicato per tanti motivi, non solo legati alla pandemia da Covid, come lui stesso ci spiega in questa lunga intervista. Cosa vuol dire essere responsabile organizzativo lombardo? Iniziamo col ricordare che la Lombardia per la Lega è la regione più grande, con quasi 9.000 militanti, centinaia di sezioni, 120 solo a Bergamo. Questa nomina arriva dopo un anno particolare in cui abbiamo dovuto cambiare modalità di approccio con elettori e militanti: sedi chiuse, niente feste. Per noi, che abbiamo sempre vissuti di contatti diretti, di gazebo, non sul web come i 5 stelle, è stato complicato. Inoltre dobbiamo rimettere in moto il movimento che passa da Lega Nord a Lega Salvini Premier. Diciamo che è una ...

