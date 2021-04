Dal recruiting, al marketing, alla sostenibilità. Le opportunità nascoste del gaming. Il punto di Nicolò Santin (Di mercoledì 14 aprile 2021) Nicolò Santin è un giovanissimo talento di origini trevigiane, laureato in Economia e gestione delle aziende presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia. Inserito da Forbes tra i 100 under 30 più promettenti è fondatore di Gamindo, la prima realtà al mondo che trasforma il tempo investito dai gamers in soldi da donare in beneficenza. Scopriamo maggiori dettagli in questa intervista. Ciao Nicolò, ci puoi spiegare brevemente cos’è per te Gamindo? Gamindo per me è la realizzazione di un’idea e, più in generale, di un sogno. L’idea di Gamindo, una soluzione per permettere alle persone di donare senza spendere giocando ai videogiochi, mi è venuta quando studiavo all’Università Ca’ Foscari di Venezia. Ho avuto la fortuna di trovare un professore che mi aiutasse ad approfondire questa idea come tesi di laurea magistrale e il risultato finale ... Leggi su formiche (Di mercoledì 14 aprile 2021)è un giovanissimo talento di origini trevigiane, laureato in Economia e gestione delle aziende presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia. Inserito da Forbes tra i 100 under 30 più promettenti è fondatore di Gamindo, la prima realtà al mondo che trasforma il tempo investito dai gamers in soldi da donare in beneficenza. Scopriamo maggiori dettagli in questa intervista. Ciao, ci puoi spiegare brevemente cos’è per te Gamindo? Gamindo per me è la realizzazione di un’idea e, più in generale, di un sogno. L’idea di Gamindo, una soluzione per permettere alle persone di donare senza spendere giocando ai videogiochi, mi è venuta quando studiavo all’Università Ca’ Foscari di Venezia. Ho avuto la fortuna di trovare un professore che mi aiutasse ad approfondire questa idea come tesi di laurea magistrale e il risultato finale ...

