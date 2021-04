Dai termoscanner agli ingressi a blocchi: così il pubblico torna a Roma per gli Europei (Di mercoledì 14 aprile 2021) È ufficiale, Roma è stata confermata tra le sedi degli Europei per il prossimo giugno, dopo aver confermato la presenza del pubblico allo stadio Olimpico. La Gazzetta dello Sport ha illustrato le diverse misure che verranno adottate. Lo spettatore riceverà una serie di indicazioni come l’orario di ingresso e il percorso da seguire in base al settore di appartenenza. Nel complesso del Foro Italico saranno installate telecamere in grado di rilevare la temperatura corporea. Saranno quattro i settori aperti: tribuna Monte Mario, tribuna Tevere e le due curve. In corrispondenza di ognuno ci saranno blocchi funzionali con segnaletiche finalizzate a gestire ingressi circoscritti di persone. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 14 aprile 2021) È ufficiale,è stata confermata tra le sedi degliper il prossimo giugno, dopo aver confermato la presenza delallo stadio Olimpico. La Gazzetta dello Sport ha illustrato le diverse misure che verranno adottate. Lo spettatore riceverà una serie di indicazioni come l’orario di ingresso e il percorso da seguire in base al settore di appartenenza. Nel complesso del Foro Italico saranno installate telecamere in grado di rilevare la temperatura corporea. Saranno quattro i settori aperti: tribuna Monte Mario, tribuna Tevere e le due curve. In corrispondenza di ognuno ci sarannofunzionali con segnaletiche finalizzate a gestirecircoscritti di persone. L'articolo ilNapolista.

Advertising

napolista : Dai termoscanner agli ingressi a blocchi: così il pubblico torna a Roma per gli Europei La Gazzetta dello Sport spi… - paolofabbrinira : @AlvisiConci e magari dai termoscanner con telecamera HD usciva un filino che andava ad un server collegato con chi… - Aringoogle : #Draghi incasina la campagna vaccinale con l'aiuto di #Figliuolo. Crisi internazionale con #Turchia. Il piano per… - Lukfer3 : @robertanestam Non hai visto le altre regioni. Dove sono io non ho visto un controllo 1 in tutta la zona rossa, e n… -