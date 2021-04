“Da rivedere la legge sul Copasir” Su Affari la proposta di Forza Italia (Di mercoledì 14 aprile 2021) La vicenda del Copasir continua ad essere ingarbugliata e sta mettendo a dura prova soprattutto i rapporti interni al centrodestra. Un’intesa politica non si è ancora delineata, tant’è che oggi il senatore di Fratelli d’Italia Adolfo Urso ha scritto al presidente del Senato Elisabetta Casellati, rimettendo nelle mani della seconda carica dello Stato il suo mandato. Un... Segui su Affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 14 aprile 2021) La vicenda delcontinua ad essere ingarbugliata e sta mettendo a dura prova soprattutto i rapporti interni al centrodestra. Un’intesa politica non si è ancora delineata, tant’è che oggi il senatore di Fratelli d’Adolfo Urso ha scritto al presidente del Senato Elisabetta Casellati, rimettendo nelle mani della seconda carica dello Stato il suo mandato. Un... Segui sutaliani.it

Advertising

Affaritaliani : “La legge sul Copasir è da rivedere”. Su Affari la proposta di Forza Italia - utini19 : RT @utini19: Imperativo rivedere la legge elettorale e pure le dinamiche parlamentari che ancora permettono fuoriuscite di politici dal pro… - silenzio23 : @Sarti_Davide @NEG_Zone A parte che dovresti ripetere le primarie per rivedere tipo la punteggiatura, ma okay. Non… - HSkelsen : @LauraGaravini @ItaliaViva @ItaliaViva_EU Rivedere la legge sulla cittadinanza che discrimina la trasmissione da pa… - AntonellaColoru : @lbianchetti Evidentemente la legge lo consente. Guarda è parecchio seccante e frustrante anche per me, anch'io vor… -