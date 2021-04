Da Alzano Lombardo all' Oms | l' inchiesta che lambisce il ministero della Salute

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Quella che era un’nata, circa un anno fa, per indagare sulla mancata zona rossa adè diventata un’indagine a tutto tondo, che porta fino all’Oms. E che, per la piega che sta prendendo, impensierisce il. I filoni dell’procura di Bergamo, guidata da Maria Cristina Rota, sono due. Il primo riguarda appunto la questione di, uno dei paesi più feriti dal Covid nelle prime settimane dell’esplosione. Il secondo, quello che in questo momento può scottare di più, è incentrato invece sul il piano pandemico nazionale, datato 2006, che non era stato aggiornato. Gli ultimi sviluppi sono stati raccontati dalla trasmissione Report su Rai3. Guerra, da ...