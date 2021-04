Curare cani e gatti con farmaci ‘ad uso umano’ | Speranza firma il decreto

(Di mercoledì 14 aprile 2021) ROMA – “Prendersi cura sempre meglio della salute degli animali da compagnia non è solo un gesto d’affetto e di riconoscenza. Significa garantire una importante funzione relazionale e sociale che gli animali svolgono verso gli umani e tutelare la salute seguendo l’ottica one health, un approccio che tiene insieme il nostro benessere, quello degli animali e quello dell’ambiente”. Così il ministro della Salute, Roberto Speranza commenta il decreto che da oggi consente di curare gli animali domestici anche con farmaci ‘ad uso umano’.

Advertising

AlePiloni : RT @lazampa: ++ DECISIONE EPOCALE ++ Ministro Speranza: ora è possibile curare gli animali con farmaci umani @robersperanza @fulviocerutti… - eleitaliana : RT @lazampa: ++ DECISIONE EPOCALE ++ Ministro Speranza: ora è possibile curare gli animali con farmaci umani @robersperanza @fulviocerutti… - MMastrantuono : RT @lazampa: ++ DECISIONE EPOCALE ++ Ministro Speranza: ora è possibile curare gli animali con farmaci umani @robersperanza @fulviocerutti… - RosannaMarani : Ministro Speranza: ora è possibile curare gli animali con farmaci umani - brcatenacci : RT @LaStampa: Ministro Speranza: ora è possibile curare gli animali con farmaci umani @robersperanza @fulviocerutti -

Ultime Notizie dalla rete : Curare cani

... Roberto Speranza, ha firmato oggi il decreto con il quale si rende possibilegli animali ...e un risparmio importante per tante famiglie italiane e per le strutture che si occupano die ...Da oggi sarà possibilegli animali domestici anche con farmaci 'ad uso umano'. Lo prevede il decreto firmato oggi dal ministro della Salute Roberto Speranza. A beneficiarne saranno circa il 40 per cento delle ...Prendersi cura sempre meglio della salute degli animali da compagnia non e' solo un gesto d'affetto e di riconoscenza ...ROMA – Con il decreto firmato oggi dal ministro della Salute, Roberto Speranza, sarà possibile curare gli animali domestici ... strutture che si occupano di cani e gatti”, commenta il ...