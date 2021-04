Cunicolo sotterraneo a rischio cedimento, chiusa via Porta Dipinta in Città Alta (Di mercoledì 14 aprile 2021) Un Cunicolo sotterraneo a rischio cedimento in via Porta Dipinta in Città Alta. Al lavoro i tecnici di Uniacque su una fognatura, la strada è stata chiusa nel primo pomeriggio di mercoledì aprile. Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 14 aprile 2021) Unin viain. Al lavoro i tecnici di Uniacque su una fognatura, la strada è statanel primo pomeriggio di mercoledì aprile.

Advertising

ComunediBergamo : #INFORMA ??Chiusa al traffico via Porta Dipinta in Città Alta: i tecnici di Uniacque sono già al lavoro per risolve… -