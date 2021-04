Crisi sì, ma non per tutti: gli stipendi di ad e presidenti delle banche sono lievitati (Di mercoledì 14 aprile 2021) I soldi per trovare gli imprenditori, i commercianti, i ristoratori, le tantissime categorie di lavoratori bloccati a casa a tempo indeterminato dal ministro della Salute Roberto Speranza non si trovano. Arriveranno, forse, in un non momento non ben precisato da Bruxelles, e non saranno certo sufficienti a far fronte da soli all’emergenza economica, figlia di quella sanitaria. Nel frattempo, però, le risorse vengono messe sul piatto per un ben più nobile obiettivo: gonfiare ulteriormente le già pesanti tasche dei vertici di banche e società partecipate. Con cifre che, in un momento di difficoltà generale come questo, non possono che far perdere la pazienza. In questo senso, la palma del vincitore va di diritto ad Andrea Orcel, nuovo ceo di Unicredit, che sta per aggiudicarsi uno stipendio potenzialmente di 7,5 milioni di euro. Non ... Leggi su ilparagone (Di mercoledì 14 aprile 2021) I soldi per trovare gli imprenditori, i commercianti, i ristoratori, le tantissime categorie di lavoratori bloccati a casa a tempo indeterminato dal ministro della Salute Roberto Speranza non si trovano. Arriveranno, forse, in un non momento non ben precisato da Bruxelles, e non saranno certo sufficienti a far fronte da soli all’emergenza economica, figlia di quella sanitaria. Nel frattempo, però, le risorse vengono messe sul piatto per un ben più nobile obiettivo: gonfiare ulteriormente le già pesanti tasche dei vertici die società partecipate. Con cifre che, in un momento di difficoltà generale come questo, non posche far perdere la pazienza. In questo senso, la palma del vincitore va di diritto ad Andrea Orcel, nuovo ceo di Unicredit, che sta per aggiudicarsi unoo potenzialmente di 7,5 milioni di euro. Non ...

Ultime Notizie dalla rete : Crisi non Bonus INPS 2.400: Draghi esclude quasi tutti i lavoratori! ... numero 41 , ha destato non pochi dubbi e malcontento tra i cittadini e i lavoratori italiani. ...di sostenere i tantissimi lavoratori che risultano essere stati maggiormente colpiti dalla crisi ...

Con il ritiro Usa l'Afghanistan può tornare base del jihadismo mondiale In realtà, l'offensiva talebana non è mai cessata. Tutt'altro. Nell'ultimo anno i loro attacchi si ... I colloqui tra gli emissari governativi afghani e i talebani sono in crisi. La prospettiva sta ...

La crisi non è uguale per tutti Quotidiano.net Candelo, conto alla rovescia per la Giornata del Riuso. Gelone: “Evitiamo sprechi e abbandono rifiuti” A Candelo è conto alla rovescia per la Giornata del Riuso volta a ridurre i rifiuti e incentivare lo smaltimento degli ingombranti in una giornata ecologica anti-crisi ... 17 aprile si potrà portare ...

L’Ocse all’Italia: “Razionalizzare il sistema fiscale e reintrodurre le tasse sulla prima casa” Per sfruttare al meglio il Recovery Fund e accelerare la ripresa – scrive l’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico – bisogna rendere più efficiente la PA e combattere le diseguagli ...

