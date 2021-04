Creval: Agricole alza prezzo opa a 12,5 euro con soglia 90% (Di mercoledì 14 aprile 2021) Credit Agricole alza il prezzo dell'opa sul Creval da 10,5 euro a 12,2 euro più un bonus di 0,30 euro al raggiungimento della soglia del 90%. La nuova offerta è quindi di 12,5 euro. Il controvalore ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 14 aprile 2021) Creditildell'opa sulda 10,5a 12,2più un bonus di 0,30al raggiungimento delladel 90%. La nuova offerta è quindi di 12,5. Il controvalore ...

- fisco24_info : Creval: Agricole alza prezzo opa a 12,5 euro con soglia 90%: Se non supera tale livello ritocco è 12,2 euro da 10,5 - fisco24_info : Agricole al rilancio sul Creval: l'offerta sale a 12,5 euro (con bonus): Da Parigi il via libera al rialzo. Offerti… - AnsaLombardia : Creval: Agricole alza prezzo opa a 12,5 euro con soglia 90%. Se non supera tale livello ritocco è 12,2 euro da 10,5… - MilanoFinanza : Agricole alza l'offerta sul Creval

La Francia avanza a Piazza Affari ... è significativo, ad esempio, l'ingresso della società tlc Iliad nel capitale di Unieuro con una quota del 12%, mentre la banca valtellinese Creval potrebbe presto passare al Credit Agricole, se la ...

Agricole al rilancio sul Creval: l’offerta sale a 12,5 euro (con bonus) Da Parigi il via libera al rialzo. Offerti 12,2 euro più altri 0,3 con adesioni oltre il 90%. Il nuovo prezzo supera quello di Borsa, ritocco anche in vista dell'assemblea ...

