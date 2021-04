Cremlino: incontro Putin - Biden potrebbe tenersi in "Paese europeo" (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il possibile incontro tra il presidente russo Vladimir Putin e il capo di stato americano Joe Biden potrebbe tenersi in un Paese europeo, ma i progressi nella sua preparazione dipenderanno dai ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il possibiletra il presidente russo Vladimire il capo di stato americano Joein un, ma i progressi nella sua preparazione dipenderanno dai ...

Ultime Notizie dalla rete : Cremlino incontro Cremlino: incontro Putin - Biden potrebbe tenersi in "Paese europeo" ... ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov."Non c'è dubbio che future valutazioni sulla proposta di tenere un incontro in un Paese europeo sono possibili solo dopo l'analisi della situazione ...

Mosca, in esame la proposta summit Putin - Biden Il Cremlino esaminer la proposta del presidente degli Stati Uniti Joe Biden di un vertice tra i ... Per il momento prematuro parlare di questo incontro da un punto di vista concreto. una nuova proposta, ...

Cremlino: incontro Putin-Biden potrebbe tenersi in 'Paese europeo' Tiscali.it Riunione Nato: questione Ucraina e Afghanistan. Blinken: arrivata l'ora di ritirare le truppe I ministri degli Esteri di Stati Uniti, Francia, Gran Bretagna e Germania si riuniranno oggi a Bruxelles per affrontare il dossier sull'Afghanistan. Lo conferma all'Ansa il ministro degli esteri tedes ...

Nato e Biden vogliono evitare un conflitto Russia-Ucraina: oggi il primo vertice Il pericolo di un'escalation nel Donbass è solo una delle numerose questioni sul tavolo che l'inquilino della Casa Bianca intende discutere con il capo del Cremlino ... Mosca nel Donbass e in Crimea, ...

