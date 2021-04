Covid Veneto | oggi 1 081 contagi e 24 morti | bollettino 14 aprile

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Sono 1.081 ida coronavirus in, 14, secondo ildella regione. Da ieri sono stati registrati altri 24. I tamponi analizzati nelle ultime 24 ore sono 40.474, l’indice di positività è al 2,67%. I ricoverati totali sono 2.013. In area non critica sono ricoverate 1.736 persone (-55), i pazienti in terapia intensiva sono 277 (-8). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.