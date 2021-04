Covid Valle D’Aosta | oggi 60 contagi e nessun morto | bollettino 14 aprile

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Sono 60 i nuovida coronavirus in, secondo la tabella deldi, 14. Non si sono registrati morti. Il totale dei pazienti affetti dal virus da inizio epidemia arriva a 10.195: i casi positivi attuali sono 1.142, in aumento di 22 unità rispetto a ieri, di cui 66 ricoverati in ospedale, 12 in terapia intensiva e 1.064 in isolamento domiciliare. Secondo i dati sono contenuti neldi aggiornamento sanitario della Regione, i guariti sono saliti a 8.617, + 38 rispetto a ieri, il totale dei tamponi effettuati fino aè di 105.020 (+687), di cui 19.636 processati con test antigenico rapido. Da inizio emergenza i decessi registrati indi pazienti positivi ...

