Covid, vaccini ai familiari: indagati 15 tra medici e infermieri a Oristano (Di mercoledì 14 aprile 2021) Altro che vaccinapre prima anziani e fragili: quindici persone, tra medici e infermieri , sono accusati di aver somministrato il vaccino Pfizer a propri familiari , abusando così della propria ...

