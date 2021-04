Covid, terapie intensive: 36 ricoverati in meno rispetto a ieri, i nuovi ingressi sono 216 (Di mercoledì 14 aprile 2021) Secondo il bollettino del ministero della Salute del 14 aprile, diminuiscono i pazienti Covid in rianimazione: sono in tutto 3.490. In calo anche i ricoverati con sintomi: 26.369 (-583). Nelle ultime 24 ore sono stati 16.168 i nuovi casi di coronavirus in Italia, su 334.766 tamponi (ieri 13.447 casi su 304.990 test). Dall'inizio della pandemia, i contagiati ufficiali sono 3.809.193 e le vittime 115.557 (+469). I DATI Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 14 aprile 2021) Secondo il bollettino del ministero della Salute del 14 aprile, diminuiscono i pazientiin rianimazione:in tutto 3.490. In calo anche icon sintomi: 26.369 (-583). Nelle ultime 24 orestati 16.168 icasi di coronavirus in Italia, su 334.766 tamponi (13.447 casi su 304.990 test). Dall'inizio della pandemia, i contagiati ufficiali3.809.193 e le vittime 115.557 (+469). I DATI

Ultime Notizie dalla rete : Covid terapie Covid, frenano i contagi ma aumentano i morti: +7,5% decessi rispetto a 7 giorni fa, il report Gimbe Frenano i contagi da SarsCov2 , ma sono ancora più di 200 i pazienti che ogni giorno entrano in terapia intensiva. Nella settimana tra il 7 e 13 aprile, si è osservata infatti una riduzione del 15,4% ...

Covid, sindaco di Pozzallo: 'Potenziare il pronto soccorso di Modica' A dirlo è il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, aggiungendo: "Non sono soltanto le Terapie intensive o i reparti Covid a soffrire, ma anche i Pronto soccorso, che devono fronteggiare una ...

Gimbe: "Vaccinato solo 3% dei 70enni. Covid frena, ma attenti al giallo" (L'HuffPost) Su altre testate Cresce la percentuale dei posti letto occupati nelle terapie intensive, dal 23 al 27%, ma la saturazione resta sempre sotto la soglia stabilita dal Governo. Sono ...

Guarisce dal Covid e per ringraziare medici e infermieri del Dea realizza un quadro: ora è esposto in reparto LECCE - Guarisce dal Covid e realizza un quadro dedicato a medici, operatori sociosanitari e infermieri del Dea. E da oggi l'opera è in bella mostra nel ...

