Covid | sul vaccino AstraZeneca la Lombardia smentisce se stessa | “Il 15% degli over 70 rifiuta” Poi Moratti | “Macché | è solo il 5%”

LegaSalvini : MATTEO SALVINI, ALTRA STOCCATA A ROBERTO SPERANZA: 'IL SUO LIBRO SUL COVID È DI UNA VOLGARITÀ, UN'ARROGANZA CHE NON… - LegaSalvini : MATTEO SALVINI ALL'ASSALTO DI ROBERTO SPERANZA PER IL LIBRO SUL COVID: VOLGARITÀ E ARROGANZA, DOVE HA TROVATO IL TE… - fattoquotidiano : Si marcano stretti. Si tengono d’occhio. Anche e soprattutto sul fronte economico. Facendo a gara a chi difende di… - silviaturin : RT @filipposantelli: Il primo studio pubblicato, per ora in 'preprint', sul vaccino cinese Sinovac. Efficacia al 50,7%, sale al 100% contro… - Claudio38748087 : @sabrina__sf ti ho gia smontato con la logica la loro scusa sul contante e carta se hai letto, ma la cosa seria rea… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid sul

... non ancora sottoposti a peer review, suggeriscono che il rischio di trasmissione del- 19 ... il team di ricerca ha analizzato l'impatto di diverse concentrazioni di cloro diluito in acqua...vaccino antidi Johnson & Johnson, sospeso in America in via precauzionale dopo rari casi gravi di trombosi, "è in corso la revisione" dell'Ema, l'Agenzia europea del farmaco. "L'Ema rimane ...Dopo gli ‘stop and go’ su Astrazeneca che ora interessano anche Johnson&Johnson sospeso negli Usa e di conseguenza in Ue (verdetto dell’Ema la prossima settimana), mentre ancora tarda ad arrivare una ...Ma che aspetto avranno dopo il Covid-19? E, cosa più importante ... un’alta probabilità che la gente non rispetti le regole sul distanziamento sociale”. La motivazione è quindi ...