Covid Sicilia, oggi 1.542 contagi e 33 morti: bollettino 14 aprile (Di mercoledì 14 aprile 2021) Sono 1.542 i nuovi contagi da coronavirus in Sicilia, secondo la tabella del bollettino di oggi 14 aprile. Registrati inoltre altri 33 morti. Sono complessivamente 1.542 su 29.503 tamponi processati i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore nella Regione, dove gli attuali positivi sono 24.132, ossia 539 in meno rispetto a ieri. Ma a crescere sono anche i guariti: 2.048. Il dato è contenuto nel bollettino quotidiano del ministero della Salute, da cui emerge che le vittime in un solo giorno sono state 33 (5.101 dall'inizio dell'emergenza sanitaria). Degli attuali positivi i ricoverati con sintomi sono 1.230, mentre si trovano in terapia intensiva 185 pazienti. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

