Covid Sicilia | oggi 1 542 contagi e 33 morti | bollettino 14 aprile

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Sono 1.542 i nuovida coronavirus in, secondo la tabella deldi14. Registrati inoltre altri 33. Sono complessivamente 1.542 su 29.503 tamponi processati i nuovi casi di-19 registrati nelle ultime 24 ore nella Regione, dove gli attuali positivi sono 24.132, ossia 539 in meno rispetto a ieri. Ma a crescere sono anche i guariti: 2.048. Il dato è contenuto nelquotidiano del ministero della Salute, da cui emerge che le vittime in un solo giorno sono state 33 (5.101 dall’inizio dell’emergenza sanitaria). Degli attuali positivi i ricoverati con sintomi sono 1.230, mentre si trovano in terapia intensiva 185 pazienti. L'articolo proviene da Italia Sera.

fattoquotidiano : Sicilia, il Pd all’attacco di Musumeci: “Per l’emergenza Covid assegnati 287 incarichi diretti. Tre alla stessa per… - Mov5Stelle : Le regioni guidate dal centrodestra continuano a fallire la gestione dell’emergenza a discapito dei cittadini. Dall… - SalvatoreMirag7 : RT @blogsicilia: #notizie #sicilia Covid, Fondazione Giglio: “pronti ad offrire personale sanitario all'ospedale Cervello” - - eowyn962010 : RT @BarbaraRaval: Sicilia, Gaetano Bagli, tecnico radiologo di 48 anni, muore dopo il vaccino #Pfizer. Indaga la Procura. - gjscco : RT @fattoquotidiano: Sicilia, il Pd all’attacco di Musumeci: “Per l’emergenza Covid assegnati 287 incarichi diretti. Tre alla stessa person… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Sicilia

Nel primo caso, i pazientiin ospedale sono 5.589, 138 in meno della vigilia. A fronte invece di 30 ingressi in intensiva, i posti letto occupati sono 781, 6 in meno di ieri.Nuovo boom ...... un bambino e una bambina di sette anni, che vive da 10 anni in Germania, a Berlino, dove gestisce un cinema, chiuso dallo scorso 2 novembre per le misure anti -. Tornata inper ...Sono 16.168 i nuovi casi di Sars-cov-2 registrati nelle ultime 24 ore e 469 i decessi. La regione con più casi odierni è la Campania ...Dopo alcuni giorni di flessione della curva epidemiologica, oggi in Puglia c’è stato un nuovo aumento dei contagi, mentre negli ospedali il numero di pazienti Covid resta sopra i duemila. Ma è nelle t ...