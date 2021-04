Covid, Salvini: critiche a EMA sulla valutazione del vaccino russo (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il leader della Lega, Matteo Salvini, ha criticato le tempistiche inerenti alla valutazione del vaccino russo Sputnik V da parte dell’EMA. Sputnik V, Salvini: “Pretendo che EMA dia risposte non barcollanti” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il leader della Lega, Matteo, ha criticato le tempistiche inerenti alladelSputnik V da parte dell’EMA. Sputnik V,: “Pretendo che EMA dia risposte non barcollanti” su Notizie.it.

Advertising

SkyTG24 : “Stiamo lavorando a un'estate da boom economico, un'estate post bellica. Che sia l'inizio di un Rinascimento social… - borghi_claudio : Voto oggi in commissioni unite sanità e lavoro. COVID, SALVINI: PD E 5STELLE VIETANO ALLE REGIONI DI ALLENTARE LE… - fattoquotidiano : Si marcano stretti. Si tengono d’occhio. Anche e soprattutto sul fronte economico. Facendo a gara a chi difende di… - TorcoAlb : RT @janavel7: Ci vuole veramente la faccia come il culo di Salvini per chiedere le dimissioni di Speranza continuando a difendere Fontana,… - pinina3946 : RT @janavel7: Ci vuole veramente la faccia come il culo di Salvini per chiedere le dimissioni di Speranza continuando a difendere Fontana,… -