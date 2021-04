Covid, rientro al lavoro dopo la malattia: i certificati, le nuove regole (Di mercoledì 14 aprile 2021) Arrivano dal Ministero della Salute le nuove indicazioni sul rientro al lavoro dopo aver contratto il Covid, dagli asintomatici a chi è stato ricoverato o è stato a contatto con un positivo. La Direzione generale della Prevenzione sanitaria del Ministero della Salute ha pubblicato una nuova circolare con le “Indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata” e sulla certificazione che il lavoratore deve produrre al datore di lavoro. La circolare distingue cinque casi: lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero; lavoratori positivi sintomatici; lavoratori positivi asintomatici; lavoratori positivi a lungo termine; lavoratori contatto stretto asintomatico. Lavoratori positivi ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 14 aprile 2021) Arrivano dal Ministero della Salute leindicazioni sulalaver contratto il, dagli asintomatici a chi è stato ricoverato o è stato a contatto con un positivo. La Direzione generale della Prevenzione sanitaria del Ministero della Salute ha pubblicato una nuova circolare con le “Indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratoriassenza per-19 correlata” e sulla certificazione che il lavoratore deve produrre al datore di. La circolare distingue cinque casi: lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero; lavoratori positivi sintomatici; lavoratori positivi asintomatici; lavoratori positivi a lungo termine; lavoratori contatto stretto asintomatico. Lavoratori positivi ...

