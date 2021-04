Covid, quindici morti nelle ultime 24 ore nel Casertano: cala il tasso di positività (Di mercoledì 14 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – quindici morti di Covid nelle ultime 24 ore nel Casertano: è il dato choc emerso dal bollettino giornaliero diffuso dall’Asl di Caserta, che porta il conto totale delle vittime di Coronavirus nel Casertano a 1043 da inizio pandemia (marzo 2020). Anche l’otto aprile scorso furono quindici i decessi giornalieri. A fronte di numeri così rilevanti, c’è però da rilevare il calo, lieve ma costante, dei positivi attuali; un trend che si sta osservando ormai da oltre una settimana, ovvero da quando il numero di guariti sopravanza quasi giornalmente quelli dei nuovi positivi. nelle ultime 24 ore non è avvenuto, e il calo dei positivi attuali – sono 6849, due in meno di ieri – è dovuto ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 14 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta –di24 ore nel: è il dato choc emerso dal bollettino giornaliero diffuso dall’Asl di Caserta, che porta il conto totale delle vittime di Coronavirus nela 1043 da inizio pandemia (marzo 2020). Anche l’otto aprile scorso furonoi decessi giornalieri. A fronte di numeri così rilevanti, c’è però da rilevare il calo, lieve ma costante, dei positivi attuali; un trend che si sta osservando ormai da oltre una settimana, ovvero da quando il numero di guariti sopravanza quasi giornalmente quelli dei nuovi positivi.24 ore non è avvenuto, e il calo dei positivi attuali – sono 6849, due in meno di ieri – è dovuto ...

