Covid: Ordine medici a Figliuolo, 'in campo per superare 500mila vaccini al giorno' (Di mercoledì 14 aprile 2021) Milano, 14 apr. (Adnkronos Salute) - "L'obiettivo non è solamente di raggiungere i 500mila vaccini al giorno, ma addirittura di superarli" con il contributo di tutta la classe medica italiana. Lo afferma Filippo Anelli, presidente della Federazione nazionale Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri (Fnomceo), che questa mattina a Roma ha incontrato il commissario straordinario per l'emergenza Covid-19, generale Francesco Paolo Figliuolo. Dall'incontro - riferisce la Fnomceo - è emerso che per raggiungere e superare il target di mezzo milione di iniezioni quotidiane "si conta sull'aiuto dei medici di medicina generale, dei pensionati, dei volontari e dell'ospedalità privata, oltre che degli specializzandi, medici ...

