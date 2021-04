Covid: Ordine medici a Figliuolo, 'in campo per superare 500mila vaccini al giorno' (Di mercoledì 14 aprile 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 14 aprile 2021) su Notizie.it.

Advertising

DSantanche : Condanno fermamente chi non indossava la mascherina, chi ha esagerato, gli 'infiltrati' violenti. Sto sempre dalla… - Am_Parente : Favorevoli al documento che impegna il governo per un protocollo unico nazionale di gestione domiciliare dei pazien… - giornaleradiofm : Covid: Ordine medici a Figliuolo, 'in campo per superare 500mila vaccini al giorno': Milano, 14 apr. (Adnkronos Sal… - TrgMedia : Riavvio delle lezioni in presenza presso le scuole superiori in Umbria: Forze dell’Ordine in campo per garantire il… - ScriviStella : Le partite #Iva non possono più aspettare. La parola d'ordine è: #riaprire in sicurezza! #Covid @FI_Toscana… -